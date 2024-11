Gaeta.it - Due volontari di Canzano protagonisti in Cile: salvaguardia dei beni culturali in emergenza

Facebook WhatsAppTwitter Un congresso e un corso di formazione dedicati alladeisi sono svolti recentemente a Valparaiso, in. Sono statiduedell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Odv, Delegazione Valli Teramane, che hanno condiviso l’esperienza italiana nel campo della protezione del patrimonio culturale. Questi eventi, che hanno visto la partecipazione di espertini del settore, hanno messo in luce l’importanza di unire le forze per proteggere iartistici in situazioni di.La presenza italiana inL’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo ha attivato un Nucleodal 2020, focalizzandosi sull’intervento nei casi di calamità naturali e disastri antropici. Iitaliani sono stati invitati dai Vigili del Fuoconi a presentare il loro modello operativo, che si distingue per l’applicazione di strategie innovative e sistemi all’avanguardia.