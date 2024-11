Anteprima24.it - Covelli: “Contro la violenza sulle donne proseguire azioni concrete”

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa è una giornata di riflessione e di condivisione, ma anche un punto di partenza per continuare a svolgereper il contrasto e l’eliminazione dellale”. Così la presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria, intervenuta a Castel Nuovo, in occasione della celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione dellale”.Nel corso del suo intervento,ha evidenziato che “ladi genere è un fenomeno multifattoriale e che si manifesta in svariate forme, non solo quella fisica, ma anche quella verbale, psicologica, sui minori quando assistono ai maltrattamenti delle loro madri e, nella sua veste più subdola, quella economica”. La presidente si è, inoltre, soffermata sull’ “incremento di reati in materia didi genere registrati nel Distretto, innanzi tutto relativi ai maltrattamenti in famiglia.