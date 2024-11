Chiusura Beko Siena, il corteo dei 400. In piazza anche l’arcivescovo

Leggi su Corrieretoscano.it

, ildei 400. Inil cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di- Colle di Val d’Elsa – Montalcino e presidente della Conferenza Episcopale della Toscana, è intervenuto lunedì 25 novembre indella Lizza aall’apertura deldei lavoratori dellaEurope “per testimoniare la solidarietà e la vicinanza della Chiesa ai dipendenti di cui verrà chiuso lo stabilimento in città per decisione della proprietà”.ha parlato con i lavoratori e ha assicurato la presenza della Chiesa a loro fianco. Presentidon Vittorio Giglio, direttore della Caritas diocesana. È quanto riferisce Gianluca Scarnicci, portavoce del Cardinale Lojudice.Giornata in cui nel pomeriggio si è tenuto in Provincia il tavolo istituzionale convocato dalla presidente Agnese Carletti.