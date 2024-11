Quotidiano.net - Bpm, il governo dà l’alt a Unicredit. Giorgetti: “Operazione non concordata, c’è il golden power”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 novembre 2024 – Il ministero dell'economia dà un alt all'disu Bpm. Una mossa "comunicata ma noncon il– sottolinea il titolare del dicastero, Giancarlo–. Anche perché come noto esiste la, ilfarà le sue valutazioni, e valuterà attentamente quandoinvierà la sua proposta per le autorizzazioni del caso". E a proposito di Commerzbank, il ministro cita il generale e teorico militare prussiano Carl von Clausewitz: "Il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti, poi chissà che magari questa volta questa regola non sarà vera". A fargli eco anche il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. "A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai, ero rimasto al fatto chevolesse crescere in Germania – dice –.