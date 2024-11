Agi.it - "Berrettini è il leader che completa il cerchio"

Leggi su Agi.it

AGI - "La seconda vittoria consecutiva dell'Italia in Coppa Davis è unche si va are, nella mia testa negli ultimi anni sono sempre stati Jannik Sinner e Matteoi due portabandiera di questo movimento". Così Vincenzo Santopadre, fino allo scorso anno coach storico di Matteo, eroe di Malaga '24 e ora nel team di Lorenzo Sonego, artefice della vittoria di Malaga '23 commenta con AGI il trionfo azzurro contro l'Olanda. "L'assenza di Matteo lo scorso anno (infortunato, era a Malaga in veste di tifoso ndr) era una piccola nota che stonava in un successo clamoroso, meno prevedibile rispetto a quello di quest'anno - spiega - Su Matteo forse sono un po' di parte, ma lo ritengo un, un ragazzo che sa fare squadra, che ha un attaccamento alla competizione non indifferente e che con Sinner può rappresentare un modello per i giovani".