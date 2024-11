Cultweb.it - Band Aid, quando il pop salvò L’Africa: come nacque il super gruppo di Bob Geldof

Nel 1984 una carestia devastante colpisce l’Etiopia, costringendo milioni di persone alla fame. Di fronte alle immagini strazianti della tragedia, però, nasce un’idea, un tentativo di unire la musica e la solidarietà per affrontare un’emergenza umanitaria senza precedenti, ossia laAid. Un progetto dietro il quale si cela il musicista Bob. Profondamente toccato dagli eventi, infatti, decide di agire. Così, con l’aiuto del suo amico e collega Midge Ure,riunisce undi musicisti britannici e irlandesi del calibro di Bono, George Michael, Sting, Phil Collins e molti altri, con l’obiettivo di registrare una canzone in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per le popolazioni colpite dalla carestia. Per due giorni, il 25 e 26 novembre 1984, lavorano negli studi musicali Sarm West di Notting Hill.