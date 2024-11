Thesocialpost.it - Badante si impossessa dell’eredità milionaria di un imprenditore: confiscati beni per oltre 2 milioni

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per un valore didi euro, emesso dalla procura generale presso la corte d’appello di Palermo. La misura riguarda unaaccusata di autoriciclaggio e ritenuta responsabile di essersi appropriata deimilionari di unitalo-americano e del figlio disabile, suo erede.Le indagini, condotte tra il 2015 e il 2018 dalla Compagnia di Bagheria, hanno ricostruito un piano dettagliato che ha portato la, originaria di Misilmeri (Palermo), a ottenere il controllo di una cospicua eredità. La donna era stata assunta per assistere un riccosiciliano, titolare di una catena di lavanderie negli Stati Uniti, che aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni di vita in Italia insieme al figlio, affetto da una grave patologia.