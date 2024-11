Dilei.it - Ascolti tv del 24 novembre, Che tempo che fa contro Ennio Doris – C’è anche domani

Leggi su Dilei.it

Ultima domenica diall’insegna delle novità in tv. Glirivelano com’è andata la serata, con Fabio Fazio e Cheche fa che sfidano il film– C’è, in prima visione su Canale5. Su Rai1 è invece andato in onda uno dei film della serie Purché finisca bene, intitolato Una villa per due, mentre su Italia1 abbiamo assistito alle nuove inchiesta proposte da Le Iene.Su Rete4 è invece tornato in onda Zona bianca, con la conduzione di Giuseppe Brindisi, mentre su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Report che in questa stagione sta facendo registrare ottimi. Su Rai2, dopo gli ottimiottenuti dalle ATP Finals che hanno visto trionfare Jannik Sinner, è tornato il consueto appuntamento con 9-1-1. Sul Nove, invece, abbiamo assistito a una nuova puntata di Cheche fa che ha ospitato Gigi Buffon e Ilaria D’Amico – sposi novelli – ed Elodie.