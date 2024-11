Nerdpool.it - Arrivano i nuovi episodi di “MILLE PARE” il podcast di Alessia Lanza sulle vulnerabilità dei giovani di oggi

Dopo il successo delle prime due stagioni,, tra lecontent creator più note e amate del web, con 6,2 milioni di followers sui social, torna con “” (One), ilin cui cerca di esorcizzare le sue fragilità e, di riflesso, quelle dei suoi coetanei. La prima puntata è disponibile da, giovedì 7 novembre, su Onee su tutte le principali piattaforme di streaming audio.condividere le proprie paranoie sui social per normalizzarle aiuta a sentirsi meno soli perché, come sostiene, “in un mondo in cui tutti pensano di farcela da soli, io credo nel potere della condivisione”. Cosa succede però quando il web non viene utilizzato per comunicare le nostre fragilità, ma diventa la causa delle nostre insicurezze? È proprio da questa domanda che nasce la nuova stagione di “” ricca di ospiti e tante novità che dà appuntamento per tutto l’anno con due puntate ogni mese all’insegna di un viaggio tra le ansie e le fragilità deiprotagonisti di un’era digitale in continua evoluzione.