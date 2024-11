Iodonna.it - Alessandro Impagnatiello, assassino di Giulia Tramontano, è stato condannato all'ergastolo; e per Filippo Turetta, che ha ucciso Giulia Cecchettin, è stata chiesta una condanna a 20 anni. Tragiche storie che non trovano una fine, in un contesto che vede anche l'aumento degli arresti per reati legati al Codice Rosso

Un'immagine carica di dolore, ma forse di un minimo, fragile sollievo: i familiari di Giulia Tramontano, brutalmente uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano, si sono stretti in un abbraccio e sciolti in un pianto liberatorio dopo la lettura della sentenza che ha condannato il suo assassino, Alessandro Impagnatiello, all'ergastolo. Lacrime che racchiudono l'indicibile sofferenza per la perdita della 29enne, e del piccolo Thiago, di cui la ragazza sarebbe diventata madre di lì a qualche mese, strappati alla vita da un gesto di inaudita crudeltà. Alessandro Impagnatiello, ex barman, è stato condannato alla pena a vita e a tre mesi di isolamento diurno per l'omicidio della donna.