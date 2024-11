Ilrestodelcarlino.it - Una ventina i treni cancellati a Bologna per lo sciopero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 novembre 2024 - Sono diversi iin arrivo e in partenza alla Stazione Centrale dia causa delloindetto dalle 21 di ieri e che riguarda il personale del Gruppo Fs,talia,talia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Nel dettaglio, intorno alle 12.50, erano 21 iin partenza e 13 quelli in arrivoa seguito della mobilitazione. Il maggior ritardo, pari a 95 minuti, riguarda una Frecciarossa in arrivo da Taranto e diretta a Torino.garantiti: a lunga percorrenzatalia fa sapere che vengono garantiti ia lunga percorrenza: eccoli in questa tabella. Come informarsi Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’apptalia, la sezione Infomobilità del sitotalia.