Un groviglio di lamiere Schianto choc all’alba Nicolò muore a 24 anni La chiamata di emergenza poi la terribile scoperta dei vigili del fuoco

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita diCavalera, un militare di 24originario di Leverano, nel Salento. Il giovane, rientrato a casa per un periodo di licenza, ha perso la vita questa mattina intorno alle 4:45 mentre percorreva la strada provinciale 4 tra Campi Salentina e Squinzano, nei pressi dello stabilimento Monteco.era alla guida di una Mercedes AMG A 45 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada, abbattendo un muretto e terminando la sua corsa contro un ulivo in una campagna. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare.