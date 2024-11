Sport.quotidiano.net - Trofeo Contea delle Cerbaie, foto e classifica della corsa

Lamporecchio, 24 novembre 2024 – Dopo un’assenza durata dal 2019, ilha fatto il suo atteso ritorno, conquistando il cuore dei partecipanti e degli appassionati di podismo. La storica gara, organizzata presso il Circolo Tamburini di Cerbaia, nei pressi di Lamporecchio, si è sempre distinta come una valida alternativa alla celebre Maratona di Firenze. Negli ultimi anni, l’evento era stato temporaneamente sostituito dalla gara del Circolo Bugiani di Pistoia, che però ha deciso di spostare la propria data a maggio, lasciando spazio alla riedizione di questa classica. Un’occasione perfetta, quindi, per chi desiderava cimentarsi in una competizione diversa, in una domenica che evita lo scontro diretto con la grande kermesse fiorentina. La gara, semi-competitiva, ha proposto un percorso di circa 15 chilometri, affiancato da una versione ridotta di 3,5 chilometri dedicata ai camminatori.