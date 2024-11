Quotidiano.net - Sciopero treni oggi, cancellazioni e ritardi in tutta Italia. A che ora finisce. Come chiedere i rimborsi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 novembre 2024 – Ennesima giornata di passione sulle ferroviene. A causa dellodel personale Fs indetto dai sindacati di base, che coinvolgetalia,talia Tper e Trenord, scattato ieri sera alle 21. La protesta dell’USB (Unione sindacati di base) “si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie”. Disagi inA Roma Termini nella sola mattinata sono state registrate circa trenta, train arrivo ein partenza. Sempre una trentina quelli soppressi a Venezia Santa Lucia. Si segnalano. A Bologna centrale, intorno alle 12.50, erano 21 iin partenza e 13 quelli in arrivo cancellati a seguito della mobilitazione. In ritardo di 95 minuti una Frecciarossa in arrivo da Taranto e diretto a Torino, per citare il caso più eclatante.