Sci alpino Alex Vinatzer | Non ho sciato come avrei voluto nella seconda manche voglio risalire

prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo la primadello slalom di Gurgl (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. L’altoatesino ha chiuso una prima metà di gara non brillante, classificandosi al momento in diciassettesima posizione (su 24 partenti) con un distacco di 2.21 dalla vetta.Per ora è Clement Noel a dominare la scena con 88 centesimi su Atle Lie McGrath, quindi terzo Steven Amiez a 94. Quarto Fabio Gstrein a 1.06, mentre è quinto Dave Ryding a 1.23.Al termine della sua prova, lore gardenese ha analizzato quanto avvenuto sulla pista denominata Kirchenkar ai microfoni di Raisport: “Volevo disputare una primapiù di attacco. Con una neve simile dovevo essere più pronto e in spinta sin dall’inizio. Dopo Levi volevo disputare una discesa solida e mettermi nelle migliori condizioni in vista dellaparte di gara”.