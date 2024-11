Oasport.it - Scherma, gli spadisti Rizzi e Cuomo fuori ai quarti in Coppa del Mondo a Vancouver

Termina con due azzurri vicini al podio la seconda tappa delladeldi, disciplina spada, andata in scena questa settimana in Canada, nello specifico a. In campo femminile infatti Giuliaha centrato la quinta posizione uscendo di scena ai; stesso destino di Valerio, il quale ha terminato l’evento al settimo posto. Ma andiamo con ordine. L’atleta che ha conquistato l’oro nella gara a squadre a Parigi 2024 ha inaugurato la giornata regolando la romena Sont con il punteggio di 15-8 nel tabellone da 64, per poi avere la meglio sulla rivale tedesca Ehler (15-2) nel turno delle 32 che le ha consentito il passaggio agli ottavi, dove ha battuto in un incontro tutto italiano Alice Clerici per 15-11. A frenare l’azzurra è stata l’avversaria di Hong Kong Hsieh, abile a vincere di misura con il risultato di 10-9.