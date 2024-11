.com - Pino Daniele, un brano inedito al Maradona prima di Napoli vs Roma

Tra poche ore,del fischio di inizio del match di serie A tra, sarà ascoltato per lavolta Again,diDa venerdì 29 novembre sarà disponibile in radio e in digitale Again (Warner Music Italy),diche intreccia il calore della sua indimenticabile voce con il suono unico della sua chitarra. Oggi, domenica 24 novembre, l’sarà presentato in anteassoluta allo Stadio Diego Armandodidella partita.Unendo armoniosamente il timbro acustico con sonorità elettriche, Again trasporta chi lo ascolta in un viaggio emozionante alla riscoperta della profonda anima artistica che ha reso immortale le canzoni di. Scritto nel 2009, questointimo e autentico riflette l’approccio autobiografico dell’artista, capace di trasformare emozioni e sentimenti in musica e parole, fondendo le sue radici partenopee, il blues e la world music in un linguaggio universale.