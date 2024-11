Parma-Atalanta 1-3 Gasperini | Piedi per terra Espulsione? Il quarto uomo mi ha provocato

Leggi su Sportface.it

“Non siamo entrati diversamente nel secondo tempo, semplicemente loro hanno fatto un gran gol con una giocata di qualità. Nel primo tempo potevamo fare un gol in più, ma anche quando si è riaperta la gara abbiamo retto e abbiamo avuto le nostre occasioni. La vittoria è stata meritata”. Così Gian Pieronel suo intervento ai microfoni di DAZN, dopo il 3-1 dell’sul. Il tecnico si sofferma poi sul decollo della Dea: undici gare da imbattuta, sette vittorie consecutive e la vetta con 28 punti in 13 giornate, un risultato mai visto a Bergamo. Di seguito le sue parole: “Nel mese di agosto eravamo in pieno mercato, la squadra non era completa e abbiamo avuto un paio di passi falsi. Abbiamo giocato le prime tre partite con poca testa, buttando via dei punti a Torino e subendo contro l’Inter.