Ilnapolista.it - Palladino vince la settima di fila (2-0 a Como): c’è anche la Fiorentina in testa alla classifica con Inter e Atalanta

C’èlaa lottare per le prime posizioni in questo pazzesco ed equilibrato campionato 2024/2025. Gli uomini dinon fanno chere: settimo risultato consecutivo per la Viola, ottenutoquest’ultimo (2-0 sul campo del) con princìpi di gioco ben precisi e un ritrovato Moise Kean, che sembra voler sfidare Retegui per il ruolo di centravanti della Nazionale di Spalletti e soprattutto come sorpresa del campionato. Non smette più di segnare e anzi realizza sempreprima occasione possibile. È pur vero che finalmente è centrale in un progetto (non lo era a Liverpool con l’Everton, né con il Psg né tanto meno con la Juventus) e la squadra ha un senso logico, per cui viene prontamente servito e con qualità.Lasbanca: la Juventus e il Milan cosa pensano di Kean e Adli?Ildi Fabregas è sempre più tendentelotta per la salvezza che a quella per il centro