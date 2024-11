Quotidiano.net - Oltre 320 visite gratis. Accordo rinnovato: "La prevenzione alla portata di tutte"

Anche nel 2024 il Banco Fiorentino - Credito Cooperativo non ha fatto mancare il proprio supporto ad Ant Toscana nel costante lavoro dioncologica gratuita, aperta ae tutti, sul territorio toscano. Una sinergia che ha permesso di raggiunte traguardi importanti. E sono i numeri a rendere ladel fenomeno. Quest’anno sono state realizzate quattro sessioni del progetto Mammella, nella sede di Villa Donatello a Sesto con un totale di 48 pazienti controllate; 32del progetto Ginecologia e 24del progetto Tiroidea sei sessioni diper il progetto Melanoma, che hanno coinvolto 166 pazienti, tra i quali sono stati individuati 19 casi in cui è stata consigliata l’asportazione. In, 104 pazienti sono stati accolti a bordo dell’ambulatorio mobile Ant perdermatologiche e ginecologiche.