Ilfattoquotidiano.it - Movember, baffi lunghi e salute maschile: una chiamata all’azione per tutta la comunità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, unione delle parole moustache () e November, è un’iniziativa benefica che ogni novembre invita uomini e donne a unirsi per promuovere la consapevolezza e raccogliere fondi per la. Nato a Melbourne, in Australia, nel 2003, il movimento ha avuto origine quando un gruppo di amici decise di riportare in voga ianni ’70 per sostenere una causa importante. Da allora,è cresciuto fino a diventare un movimento globale con milioni di sostenitori.Durante il mese di, gli uomini che vi aderiscono – chiamati “Mo Bros” – si fanno crescere iper stimolare conversazioni su temi delicati come il cancro alla prostata, il cancro ai testicoli e lamentale. Il motto del movimento, “Cambiare la faccia delladegli uomini,” incarna la missione di affrontare i tabù e incentivare la prevenzione e il trattamento precoce.