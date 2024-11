Thesocialpost.it - Milano, tragedia nella notte: inseguimento tra i carabinieri e due giovani in scooter, morto il 20enne alla guida

di paura a, dove untrae due ragazzi a bordo di unosi è concluso in. Tutto è cominciato intorno alle quattro del mattino in via Farini, a nord della città, quando una pattuglia del radiomobile ha notato un grossocon duea bordo. Il mezzo ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di fermarlo per un controllo. I ragazzi però non si sono fermati e hanno iniziato una fuga rocambolesca per le strade della città.Leggi anche: Manila, incendiobaraccopoli: le case avvolte dalle fiammeLoha attraversatoa tutta velocità, compiendo manovre pericolose e ignorando ogni regola del codice stradale. L’si è protratto per chilometri, fino a raggiungere via Ripamonti,zona sud.