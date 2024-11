Bergamonews.it - Migliori panettoni artigianali d’Italia, due bergamaschi in classifica

Provincia di Bergamo. C’è anche un po’ di Bergamasca nelladei “” redatta dal Gambero Rosso.Diciotto assaggiatori hanno provato 127 versioni del dolce natalizio: obiettivo selezionare una graduatoria dei24 del bel paese. Essendo stato impossibile far degustare a un unico panel un numero così alto di prodotti è stata organizzata una semifinale con 4 commissioni, ciascuna con un panel composto da professionisti del settore e almeno un pasticciere, che hanno degustato alla cieca più di 30.I prodotti che hanno ricevuto i punteggi più alti sono poi stati assaggiati il giorno successivo in una finale che ha decretato la lista dei campioni. Come si legge sulla rivista online i parametri per entrare nella selezione erano l’uso esclusivo del lievito madre, l’assenza di additivi, conservanti ed emulsionanti, ed un minimo di distribuzione sul territorio nazionale, anche attraverso e-commerce.