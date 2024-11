Iltempo.it - “Mi si è ristretta Azione”. Calenda in crisi cerca casa da Sala

I bei tempi sono andati. Quelli in cui Carlosi candidava alla guida di Roma o stringeva accordi con Matteo Renzi per entrare in Parlamento, i talk show facevano a gara per averlo in studio, insomma in molti pendevano dalle sue labbra. A cinque anni dalla nascita del partito invecesi avvia tristemente verso i titoli di coda. I colpi di grazia sono stati pesantissimi, di quelli da cui non ci si riprende. Prima il mancato raggiungimento del quorum alle europee di giugno, poi la fuga in massa dei suoi parlamentari (al Senato Maria Stella Gelmini e Giusi Versace, alla Camera Mara Carfagna ed Enrico Costa). La «cassa», un tempo prolifica, ha iniziato a piangere, imponendo un dimagrimento forzoso: così è stata licenziata su due piedi la squadra che si occupava della comunicsocial («ci hanno assunto promettendo prospettive di crescita e poi mandati via in 24 ore», dice uno dei ragazzi licenziati), ora si sta arrivando alla sede.