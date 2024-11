Ilgiorno.it - Maltrattamenti e aggressioni. Richieste d’aiuto cresciute del 20%

Un vero e proprio boom, che da un lato preoccupa ma dall’altro si può spiegare - come sostengono dalla Procura di Bergamo - nell’aumento della fiducia nei confronti di chi indaga. Crescono a Bergamo e provincia i reati da cosiddetto Codice Rosso (, stalking, reati sessuali, a partire dalle violenze) che si tramutano in procedimenti giudiziari. Si è saliti da 1.001 a 1.258 fascicoli concretizzati in un’indagine in Procura. L’aumento è stato del 25,6%, confrontando i dati degli ultimi due anni giudiziari, ovvero il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 a raffronto con il periodo dal 1 luglio 2023 e il 30 giugno di quest’anno. E la percentuale sale se si prendono in considerazione tutti i fascicoli iscritti in Procura, compresi anche quelli non andati in definizione, ovvero per cui è già stato avviato il relativo procedimento: +32%, con una crescita da 1.