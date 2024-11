LIVE – Trento-Monza 1-0 25-15 0-0 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la nona giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Fabio Soli, dopo la bella vittoria conquistata a Piacenza, tornano sul campo di casa per firmare l’ottavo sigillo e rimanere incollata alla capolista Perugia. D’altra parte, i brianzoli di Massimo Eccheli vogliono continuare a crescere dopo il successo interno contro Verona per migliorare la decima posizione in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 24 novembre alla ilT Quotidiano Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Itas Trentino e Mint Verodelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.