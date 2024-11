Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: Noel impeccabile, Vinatzer, Gross e Kastlunger cercano la rimonta. Seconda manche alle 13.30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.49: Fuori dai 30 il francese Desgrippes, fuori il canadese Fournier11.47: Solberg fuori dai 30, Salarich esce nella parte alta, del Campo dopo l’intermedio11.46: Lo statunitense Radamus è fuori dai 3011.45: Finale stellare anche per lo statunitense Richie che si inserisce al 15mo posto davanti agli azzurri con 1?84 di ritardo. Scalano gli azzurri,è 25mo11.44: E’ 30mo il tedesco Tremmel con un ritardo di 2?7611.43: Fuori dai trenta il canadese Read, esce in alto il norvegese Foss-Solevaag11.42: Davanti ail francese Rassat che chiude con 2?12 di ritardo ed è 22mo11.41: Vicinissimo ai primi nella prima parte, poi doppio errore grave per il belga Maes che è 29mo a 2?8411.40: Male il francese Muffat-Jeandet che accumula un ritardo di 3?73 ed è 33mo11.