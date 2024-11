LIVE – Messina-Sorrento 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale di, match valido per la sedicesima giornata del girone C di. Entrambe le formazioni non stanno vivendo un grande momento: si prevede una sfida tattica ed equilibrata. L’incontro è in programma nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 15.00, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRE IL MATCHRISULTATI E CLASSIFICAPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F50-01? – Primo possesso delSI COMINCIA! BUON DIVERTIMENTO!14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! La partita inizierà tra pochi minuti0-0,) SportFace.