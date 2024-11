Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rao sempre pericoloso, Nador decisivo in ogni chiusura

Leggi su Sport.quotidiano.net

GALEOTTI 6,5. Tre buoni interventi, nel primo tempo su Fischnaller e Liviero e nella ripresa ancora su Liviero. Dove non può arrivare, ci sono compagni stoici nel chiudere e rintuzzare i tiri. BRUSCAGIN 6,5. Solido, sicuro, e artefice nella ripresa di un anticipo determinante da ultimo uomo.7. Gran bella partita, a far seguito a quella di Legnago. Chiudebene e quando penetra in avanti alla. Bastoni spariglia le carte. BASSOLI 6,5. Attento, concentrato, vince quasi tutti i duelli. CALAPAI 6,5. Match più pulito del solito tecnicamente e con frequenti buone sovrapposizioni. Chiede un rigore e viene fermato in fuorigioco inesistente poco prima. ZAMMARINI 6. Tanta corsa, qualche errore, uno al tiro con palla in curva. Era una bella occasione. RADREZZA 6. Regìa discreta in un match tatticamente un po’ bloccato.