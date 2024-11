Sport.quotidiano.net - Le interviste La soddisfazione del tecnico azzurro. Pippo Inzaghi mastica amaro: "La partita è tutta nell’espulsione». Calabro: "Abbiamo scritto un’altra pagina di storia»

"Là dove c’era uno spazio vuotoindelebile delladella Carrarese". Così in sala stampa Antonioha commentato il prestigioso successo sul Pisa. "Siamo riusciti a battere una squadra che aveva dei numeri incredibili – ha aggiunto ildi Melendugno – e a cui facciamo i complimenti e porgiamo i ringraziamenti per averci ospitato durante i lavori del nostro stadio. Oggi siamo stati bravi non solo una volta rimasti con l’uomo in più ma anche nei primi 25 minuti giocati in undici contro undici. Ho optato per le tre punte con un centravanti di raccordo come Capello e due elementi veloci come Cherubini e Shpendi che potevano andare a prendere il Pisa sugli ’spigoli’. E’ una tattica che ha pagato. Nell’intervallo ho tolto Zuelli che era ammonito per non prendere rischi.