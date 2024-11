Anteprima24.it - L’Accademia si rialza col Sorrento: vittoria 3-1 contro il fanalino di coda

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRitorno allaperVolley che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento ha superato la Libertas(NA) con il punteggio di 3-1 (25-14, 25-12, 25-27, 25-7) nella quinta giornata del Campionato di Serie C.ildidel torneo, le giallorosse giocano una gara accorta e convincente soprattutto nei primi due set, dominati e gestiti fin dalle prime battute. Fin da subito, infatti, la formazione beneventana riesce ad esprimere il suo gioco ed il divario con l’avversario appare piuttosto evidente. Non c’è storia sia nella prima che nella seconda frazione e anche nella prima metà del terzo set il risultato appare in discesa.Con unin difficoltà a cui non basta la sola Cappiello, protagonista di un’ottima gara, per creare difficoltà,pensa sul 16-9 di aver già imboccato la strada per lae si rilassa.