Sport.quotidiano.net - Insulti razzisti a Yamal e Raphina, arrestati tre tifosi in Spagna

Barcellona, 24 novembre 2024 – Dopo le denunce presentate sia dal Barcellona che dal Real Madrid e da La Liga, la Polizia nazionale spagnola ha individuato e arrestato i tre soggetti che avevano insultato Lamine. La sfida tra le due più grandi del calcio spagnolo, andata in scena il 26 ottobre al Santiago Bernabéu ha visto il Barcellona di Flick annientare il Real Madrid di Ancelotti con un sonoro 4-0. Dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-0, con il Real che si è visto annullare una rete per fuorigioco, nel secondo tempo è stato il Barça a prendere in mano le redini del gioco, segnando due gol in appena due minuti (54’ e 56’), entrambi con Robert Lewandowski. Al 77’ è arrivato il 3-0 dei catalani con Lamineche, servito da, ha scaraventato sotto la traversa un destro imprendibile per Lunin, mentre all’84’ è arrivato il colpo del ko definitivo proprio con Raphinha, che ha scavalcato l’estremo difensore dei blancos con un pallonetto dolcissimo.