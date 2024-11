Ilrestodelcarlino.it - Il Vismara fa la voce grossa. Ora spetta alla Jesina fare i fatti

Ilfa laad Appignano. Vince, segna tre gol e infila il dodicesimo risultato utile di fila. E primo posto conquistato (in coabitazione con la Fermignanese), in attesa dei risultati odierni proprio della Fermignanese, ma anche della, quest’ultima ancora imbattuta al pari proprio del. Unaoggi di scena a Gabicce Mare in una trasferta contro un Gabicce Gradara che puntazona playoff. In questa ultima domenica di novembre altre due sfide nel girone A. Il Moie Vallesina che sale a Pergola con entrambe le squadre appaiate in classifica in zona playout. La capolista Fermignanese invece sul campo del Tavullia Valfoglia. Promozione (girone A), dodicesima giornata (ore 14:30). Oggi: Gabicce Gradara-, Tavullia Valfoglia-Fermignanese, Pergolese-Moie Vallesina (ore 15).