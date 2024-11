Lanazione.it - Il restauro del Crocifisso miracoloso. Un segno di unione antica tra identità cittadina e religiosa

Grazie all’importante contributo della Fondazione Caript, che ha coperto il 50% della spesa necessaria, è iniziato l’intervento disul SS.che, ormai dal 1500, ha trovato sede dietro all’altare maggiore della Chiesa di S. Maria Maddalena. Un’opera d’arte attribuita ad Andrea Pisano, risalente al XIV secolo, realizzata in un unico tronco di legno sul quale sono state installate le braccia, intagliato e dipinto, arricchito dalla presenza di un cartiglio, di una corona di spine e di una aureola. Unnecessario per recuperare un capolavoro della scultura toscana del Trecento e di fortissima devozione per i pesciatini, importante anche per individuare il colore originale, al netto dei restauri subiti in precedenza. L’intervento è stato presentato ieri ed è eseguito da Ilaria Nardini e Laura Lanciotti nel laboratorio allestito in Cattedrale, nell’Oratorio di Sant’Allucio; costa 40mila euro circa, e, come ha sottolineato Don Francesco Gaddini, direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali, è stato reso possibile dall’intervento della Diocesi di Pescia, in vista delle Feste di Maggio.