Il primo Genoa di Vieira non supera il test salvezza: 2-2 in casa col Cagliari. Per Balotelli solo tre minuti

Non erano mancate le polemiche per l’esonero di Gilardino da parte delè subentrato e non è riuscito a vincere colun’importante sfida, con un 4-3-3 che somigliava di più a un 4-5-1 in non-possesso (pensare che l’ala destra era Zanoli fa una certa impressione in questo senso ndr). I rossoblù dihanno tenuto di più il pallone: si sono visti inserimenti dei centrocampisti e addirittura l’ex Juve è riuscito a rianimare un calciatore come Miretti (autore del gol vittoria) che era un mezzo desaparecido. Le sue qualità specie nei movimenti senza palla hanno aiutato e non poco. Ma non abbastanza., manca all’esordio la prima vittoria conGara sentita perché importante in quel di Marassi (gremito, da applausi).scende in campo con Zanoli-Pinamonti-Miretti come tridente offensivo, ma spesso e volentieri le due ali si abbassano da esterni di centrocampo.