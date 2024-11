Lanazione.it - I giovani celebrano la Nona di Beethoven

Leggi su Lanazione.it

Ladi, un capolavoro. E non poteva che essere un capolavoro quello celebrato venerdì sera alla prima della stagione ’Micat in Vertice’ (sostenuta dalla Fondazione Accademia Musicale Chigiana, presieduta da Carlo Rossi) al Teatro dei Rinnovati gremito di pubblico. Perché la bacchetta delssimo Enrico Saverio Pagano è stata magistrale, decisa e potente, ma anche dolce e vibrante. Come magistrale è stata l’esecuzione dell’Orchestra Canova composta daprofessionisti di età media sotto i 30 anni. Come magistrale sono state le esecuzioni soliste del soprano lirico Elisa Balbo, del mezzosoprano Benedetta Mazzetto, del tenore Paolo Mascari studente dell’Accademia Chigiana, e del basso Giacomo Nanni. Quattroche hanno incantato per tecnica ed espressività. Come magistrale è stato il Coro della Cattedrale di Siena ’Guido Chigi Saracini’ che in cerchio nella platea ha reso sublime il quarto movimento della, simbolo universale di libertà.