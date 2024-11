Lanazione.it - Fuggire da vessazioni fisiche e psicologiche. In Lunigiana una casa rifugio a protezione delle vittime

Massa-Carrara, 24 novembre 2024 – Violenza psicologica, fisica, sessuale, atti persecutori, dallo stalking fino allo stupro e al femminicidio: è il fenomeno della violenza di genere che investe persone in grandi numeri discriminate in base al sesso. Un segnale forte nel contrasto al fenomeno arriva dalla nuova giunta esecutiva della Società della Salute: “È imminente l’apertura di unaa indirizzo segreto per fornirealleche subiscono violenza, garantendo il completo anonimato”, dichiara il presidente Roberto Valettini nonché sindaco di Aulla. Si tratta di unainserita in un contesto urbano riservato ma protetto, che non lascia spazio a situazioni potenzialmente pericolose: “Ho preso a cuore la realizzazione di quest’iniziativa e ho dato concretezza all’idea”, spiega Valettini riferendo di aver trovato la disponibilità del direttore della Sds, Marco Formato, e del presidente dell’Erp Luca Panfietti.