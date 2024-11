Lanazione.it - Frana sulla statale dell’Abetone e del Brennero, chiuso il tratto verso nord a San Marcello Piteglio

San(Pistoia), 24 novembre 2024 – A causa di unaStrada12 «dell'Abetone e del» èprovvisoriamente in direzioneilal chilometro 67,800, in località San( Pistoia),Montagna Pistoiese. Lo comunica Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.