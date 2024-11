Romadailynews.it - COP29 raggiunge pacchetto globale di accordi sul clima

Baku, 24 nov – (Xinhua) – Undisule’ stato raggiunto stamattina presto durante la 29esima sessione della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici (). Gliincludevano decisioni sul Nuovo obiettivo quantificato collettivo (NCQG) per il finanziamentotico e questioni relative al meccanismodel mercato del carbonio ai sensi dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Glistabiliscono gli obiettivi di finanziamentotico post-2025, inclusi finanziamenti annuali di almeno 300 miliardi di dollari da parte dei Paesi sviluppati e un obiettivo di finanziamentotico piu’ ampio di almeno 1.300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per sostenere le azionitiche dei Paesi in via di sviluppo.