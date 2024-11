Quifinanza.it - Concorso Guardia di Finanza 2004 per 1.634 allievi, c’è il bando: requisiti, età, punteggi

Ladiha pubblicato ilper il2024 peral fine di reclutare 1.634 future fiamme gialle. Prima di vedere i, i titoli e le prove di esame per poter finalmente indossare la divisa, è bene conoscere la spartizione dei posti.Per il contingente ordinario sono messi a1.420 posti:204 da avviare al conseguimento della specializzazione Atpi – Anti terrorismo e pronto impiego;1216 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui, di cui 851 per i volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate.Per il contingente di mare sono messi a214 posti:150 riservati ai volontari in ferma prefissata e in ferma prefissata iniziale delle Forze armate, di cui 62 da avviare alla specializzazione di Nocchiere, 69 a quella di Motorista navale e 19 a quella di Operatore di sistema;64 riservati agli altri cittadini italiani, di cui 27 da avviare alla specializzazione di Nocchiere, 29 a quella di Motorista navale e 8 a quella di Operatore di sistema.