Baseball | Taipei vince il Premier12 2024 Battuto a sorpresa il Giappone in finale

al Tokyo Dome. Ilconquista per la prima volta il titolo al WSBC, importante competizione digiunta alla sua terza edizione che comprende le migliori dodici formazioni del ranking internazionale. Grande prova per la formazione taiwanese, capace dire per 4-0 nella tana del lupo, battendo ilservendosi soltanto di quattro punti messi a referto nel quinto inning. Superiori stavolta i neo vincitori, i quali hanno messo a referto ben undici valide contro le quattro segnate dai nipponici, bloccati in attacco in un match risolto soltanto da due fuori campo, segnati prima di Lin Chia-Cheng (un punto) e, successivamente, da un super Chen Chhieh-Hsien (tre punti). Significativo dunque il responso diil quale aveva chiuso il raggruppamento B al secondo posto cedendo il passo proprio agli uomini del Sol Levante, perdendo tra le mura amiche per 3-1.