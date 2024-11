Dilei.it - Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 24 novembre: Claudia Gerini tra gli ospiti

Si rinnova l’appuntamento con Da noi. A. Francesca Fialdini torna con il suo programma pomeridiano per intrattenere il pubblico con emozioni, racconti intensi ma anche qualche momento di divertimento. Domenica 24, a partire dalle 17,20 su Rai1, il salotto televisivo della prima Rete propone una nuova puntata ricca di, protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo, che si racconteranno senza filtri.Da noi. A, ledel 24Tra glipiù attesi della puntata, troviamo Federica Nargi e Luca Favilla, una delle coppie più amate e talentuose dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. La loro complicità e il loro talento li hanno portati in vetta alla classifica del dance show di Milly Carlucci, che ogni sabato sera intrattiene milioni di telespettatori davanti alla tv.