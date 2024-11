Thesocialpost.it - Ancora paura. Crollo alla Vela Rossa di Scampia: sgomberate famiglie

NAPOLI –di, dove nel pomeriggio di domenica una porzione di solaio è crollata tra il quinto e il sesto piano del complesso residenziale. Nonostante il cedimento strutturale, nessuna persona è rimasta ferita, ma tresono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.La memoria della tragediaCelesteL’episodio di oggi riportamente la tragedia dello scorso 22 luglio, quando unsimile si verificò nellaCeleste, sempre a. In quella occasione, persero la vita tre persone e altre dodici rimasero ferite, tra cui sette bambini.