Gaeta.it - Aggressione al personale sanitario al Policlinico San Matteo: un altro episodio preoccupante

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unsi è verificato presso ilSandi Pavia, dove un giovane paziente ha aggredito un’infermiera durante le cure. Questo caso, accaduto in nottata, riaccende un dibattito sul rispetto e la sicurezza del, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”.L’incidente e il contestoIntorno alla mezzanotte, un giovane di 25 anni è stato trasportato in ospedale con una ferita alla testa, conseguenza di un incidente stradale. Al momento del suo arrivo, il paziente mostrava segni evidenti di nervosismo. Dopo un primo controllo, è stato sistemato su una barella in attesa di ricevere le necessarie cure mediche. La sua condizione inizialmente sembrava sotto controllo, ma la situazione è rapidamente degenerata.