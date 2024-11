Zonawrestling.net - AEW: Ricky Starks nel backstage di Full Gear dopo il pungente promo tenuto in GCW

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri notte presso il Prudential Center di Newark, NY, si è svolto. Oltre all’azione sul ring, anche ilè parso un po’ movimentato con volti noti presenti. In primis, la cui situazione in AEW ha fatto e sta facendo discutere con voci di un possibile addio. La sua presenza desta curiosità anche alla luce deldallo stesso sempre nella giornata di ieri durante un evento della GCW.Presente anche Steve MaclinSecondo quanto riportato da Ringside News,era presente neldiieri notte. La sua presenza ha destato curiosità visto anche ilda luiqualche ora prima durante l’evento GCW Dream On. Parlando al microfonoha usato queste parole che sono sembrate dirette alla AEW: “Vi dico una cosa su di me, la passione scorre nelle mie vene.