A fine stagione parlo napoletano | la confessione di Lukaku fa impazzire i tifosi

L’attaccante svela il lavoro dietro la rete e parla del futuro: umiltà e sorrisi dopo il gol.Romelusceglie l’umiltà dopo il gol decisivo contro la Roma. L’attaccante belga, ai microfoni di DAZN, mette subito in chiaro: “Non dobbiamo parlare sempre di me, ma della squadra. Di come lavoriamo tutti insieme per vincere, oggi lo abbiamo fatto ed è un altro step importante”.Dietro il gol partita c’è un segreto: “Ieri abbiamo provato lo schema. Di Lorenzo ha messo una grande palla ed è andata bene”, rivela Big Rom, confermando il lavoro tattico svolto al centro sportivo.Sulla corsa scudetto mantiene i piedi per terra: “Troppo presto, dobbiamo continuare a crescere e vincere le partite. Lavoriamo al centro sportivo e poi vedremo”.La chiusura è una promessa che fa sorridere i: “Imparare il? Ad oggi niente, l’italiano è più facile”, dice ridendo, “Ma alo parlerò”.