Quotidiano.net - Violenza di genere, allarme giovani: "La gelosia? Una forma di amore". Un ragazzo su tre ne è convinto

Hanno paura a tornare a casa da sole di sera. Ma una volta a casa non si sentono meglio. La sicurezza percepita rispetta la regola delle temperature: al diavolo il termometro se il disagio è reale, per strada e dentro quello che dovrebbe essere un rifugio ma è diventato il teatro delle peggiori violenze. L’angelo del focolare, dopo millenni passati a infornare torte di mele, guarda con sospetto il suo mondo di vaniglia e cannella. L’uomo nero potrebbe entrare di notte e mangiarsi anche lei. Peggio: a volte abita proprio lì. Peggio ancora: una se lo coltiva da bambina, il suo carnefice, nel momento in cui considera launa prova d’e non un buon motivo per scappare. Essere donna, messa così, indirizza verso uno stato d’ansia permanente. Lo conferma il 3° Rapporto dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis –Verisure ricordando i 25.