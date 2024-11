Ilrestodelcarlino.it - Vino, a Bologna degustazioni in Fiera e notte bianca nei ristoranti con i Vignaioli indipendenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 novembre 2024 – “Evaporato in una nuvola rossa”. Citando ‘Amico Fragile’ di Fabrizio De André, inizia la camminata sui 30mila metri quadrati, all’interno di quattro reparti della, riservati al Mercato dei vini dei, che si troverà da oggi fino a lunedì nello spazio fieristico a. In questo luogo comincia il racconto di ha trasformato la passione per ilnel proprio lavoro, ovvero gli operatori. Così, i padiglioni 28, 29, 30 e 36 si trasformano in strade della città e gli stand, posti uno affianco all'altro, rappresentano gli abbaglianti lampioni di una carreggiata, dove grazie aiè possibile sostare e assaggiare ogni volta una diversa specialità vinicola. Al taglio del nastro la sensazione è sin da subito che l’edizione 2024 sarà superiore a quella dello scorso anno e lo certificano anche i primi numeri di giornata: oltre milleitaliani (+23 rispetto al 2023), due delegazioni straniere e 32 olivicoltorinella tre giorni di festa più importante per iitaliani.