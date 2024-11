Sport.quotidiano.net - Vince la noia: lo 0-0 tra Milan e Juventus finisce tra i fischi

o, 23 novembre 2024 – Zero a zero soporifero degno di un calcio che non c'è più: questo il verdetto di unche doveva avere il sapore del treno da non mancare per i rossoneri, e che invece concede un punto più prezioso ai bianconeri. Con una rosa ridotta all'osso, e senza attaccanti centrali di ruolo, Thiago Motta può sorridere ben più del collega Paulo Fonseca. Ma non quanto Simone Inzaghi. E San Siro, alo finale,a uno spettacolo non degno dei blasoni in campo. Davanti a 75.502 spettatori va infatti in scena una partita bloccata, giocata al ritmo della squadra di Thiago Motta. 4-2-4 la scelta del tecnico bianconero, con McKennie e Koopemeiners ad alternarsi al centro dell’attacco, senza un punto di riferimento vero e proprio. Fonseca lancia per la prima volta la coppia Thiaw-Gabbia in difesa, in un disegno molto simile a quello di Madrid, con Musah a destra e non Chukwueze.