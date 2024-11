Liberoquotidiano.it - Ucraina: Putin firma la legge, cancellati i debiti a chi si arruola

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mosca, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - Il presidente russo Vladimirhato unache consente a coloro che sino per combattere indi cancellare inon pagati per un valore di circa 96mila euro. Lo ha annunciato il governo russo. Mosca cerca nuovi modi per reclutare combattenti per il conflitto che dura da quasi tre anni e che sta logorando le truppe. Secondo gli esperti, la nuova legislazione rappresenterà un forte incentivo per alcuni adrsi.La nuova legislazione consentirà a coloro che firmeranno un contratto di un anno per combattere indopo il 1° dicembre di liberarsi daiinesigibili esistenti. Copre anche i loro coniugi. Lariguarda iper i quali è stato emesso un ordine di riscossione da parte del tribunale e il procedimento di esecuzione è iniziato prima del 1° dicembre 2024.